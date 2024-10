Tchad - Laxisme éducatif : Enjeux et solutions pour un avenir meilleur

Plusieurs facteurs contribuent à l'essor du laxisme éducatif La remise en question de l'autorité traditionnelle, la quête de l'épanouissement personnel et l'individualisme ont modifié les rapports parents-enfants et enseignants-élèves.



Le rythme de vie effréné, les obligations professionnelles et les contraintes financières laissent peu de temps aux parents pour se consacrer pleinement à l'éducation de leurs enfants.

Les écrans (télévision, smartphones, tablettes) occupent une place de plus en plus importante dans la vie des enfants, au détriment des activités éducatives et des interactions sociales.



Le laxisme éducatif a des conséquences néfastes sur le développement de l'enfant. Les enfants ayant peu de limites ont tendance à être moins motivés, moins concentrés et moins performants à l'école.



Le manque de règles et de cadres peut favoriser l'émergence de comportements impulsifs, agressifs ou antisociaux.



Les enfants qui ne rencontrent pas d'obstacles ou de frustrations peuvent développer une estime de soi fragile et une faible tolérance à la frustration.