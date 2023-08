Tchad : Le Président de l'ANDC appelle à l'acceptation des différences lors de la célébration de l'indépendance

Dans sa déclaration, le Président national, Sanoussi Attié Abdallah, rappelle que depuis 1960, notre cher pays a accédé à la souveraineté internationale. Ce moment historique marque un hommage à la mémoire de ceux qui ont sacrifié pour que notre pays puisse vivre en paix. Il appelle à la mobilisation patriotique de la population tchadienne, encourageant une cohabitation pacifique, l'acceptation de nos différences et le vivre-ensemble.



Parmi les objectifs énoncés figurent la lutte contre la pauvreté, le renforcement de l'unité nationale, le développement d'une économie diversifiée et l'amélioration de la qualité de vie de la population tchadienne. Le Président souligne également l'importance de promouvoir une culture de paix, des valeurs citoyennes et la cohésion nationale, ainsi que de rechercher la consolidation de la paix et le dialogue social pour assurer la stabilité socio-politique du Tchad.



En commémoration de cette 63e année d'indépendance de notre pays, il appelle à la promotion du brassage intercommunautaire et interreligieux, afin de renforcer l'unité et l'harmonie au sein de la société tchadienne.