Voici quelques pistes pour envisager des solutions face à cette situation : 1. Unité Nationale Il est primordial que les Tchadiens se rassemblent autour de leur équipe et de leur coach. Les critiques négatives ne font qu’intensifier les divisions. Au lieu de cela, il est crucial de concentrer nos efforts sur le soutien et la solidarité. Le football est un sport collectif où la cohésion entre joueurs, entraîneurs et supporters est essentielle pour créer un environnement propice à la performance. 2. Temps et Patience En faisant confiance à une majorité de joueurs locaux, Tahir Zakaria démontre une volonté de bâtir les fondations du football national. Il est important de réaliser que les veilles de succès ne se construisent pas instantanément. Le coach a besoin de temps pour mettre en œuvre sa vision et travailler avec ses joueurs. Un programme de préparation plus long pourrait améliorer les performances. Le soutien du public et des anciens joueurs devient donc indispensable pour permettre au coach de réussir son projet à long terme. 3. Dialoguer avec les Joueurs Internationaux Un défi notable est le manque de soutien des joueurs internationaux envers le coach. Il est vital de rétablir le dialogue entre Tahir Zakaria et ces joueurs pour élaborer des solutions communes pour l'avenir de l’équipe. Des discussions ouvertes ou des réunions peuvent aider à mieux appréhender les raisons de cette fracture et à envisager des solutions. La réconciliation avec les joueurs ayant démissionné ou s'étant éloignés de l'équipe pourrait renforcer la cohésion. 4. Responsabilité des Anciens Joueurs Les critiques émises par l'ex-attaquant Amine Hiver mettent en lumière un problème plus vaste concernant l'attitude de certains anciens joueurs. Ces figures emblématiques doivent faire preuve d’empathie et de soutien au lieu d’accentuer les tensions. Au lieu de critiquer, ils devraient promouvoir la cohésion en soutenant les efforts du coach et des joueurs locaux. L’amour pour la patrie doit prévaloir sur les divergences personnelles. La situation actuelle requiert une solidarité et un soutien collectif. Le coach Zakaria a besoin de temps, d’unité et de collaboration entre toutes les parties prenantes pour reconstruire l’équipe nationale tchadienne. En mettant de côté les désaccords et en travaillant ensemble, il est possible de créer un environnement qui permettra au Tchad de progresser sur la scène footballistique internationale.