Tchad : Le football féminin dans le Ouaddaï, un défi à relever

Cependant, grâce à l'ouverture d'esprit de certains parents qui permettent désormais à leurs filles de s'adonner au sport, certaines barrières qui entravaient la participation des femmes au sport commencent à s'effondrer. En partenariat avec l'Unicef et l'UNFPA, l'organisation non gouvernementale La Voix de la Femme du Ouaddaï an organisé un tournoi exceptionnel au stade municipal d'Abéché qui an opposé les équipes Gazelle FC et FC Arc-en-ciel.



Le Dr Roumane Moukhtar, qui est le coordonnateur de l'ONG La Voix de la Femme pour le Ouaddaï, a mis en évidence que le sport est lié à la santé. Elle an exprimé sa gratitude à toutes les joueuses pour le spectacle qu'elles ont offert au public d'Abéché, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué moralement et financièrement aux activités menées. Selon elle, la campagne d'activisme de 16 jours qui an inclus des caravanes motorisées, des émissions radiophoniques interactives, des dons de sang, des conférences-débats et d'autres activités a été un succès.



Les jeunes footballeuses ont reçu l'encouragement d'Ousmane Hamdane, le délégué de la jeunesse, des sports et de l'entrepreneuriat du Ouaddaï, pour inspirer et motiver leurs sœurs à s'engager dans le sport. Il a également souligné l'importance des femmes et condamné la violence à leur encontre.



Le chef de bureau de l'Unicef à Abéché, Kolo Mawa Soro, a exprimé sa gratitude à la coordinatrice de l'ONG La Voix de la Femme pour l'avoir invitée à participer à cette initiative, la considérant comme une transmission de flambeau aux jeunes filles et sœurs pour qu'elles continuent de lutter contre les violences basées sur le genre.

Le délégué de la femme du Ouaddaï, Mahmoud Togoï, a souligné que cette campagne contribuerait à la prévention et à la sensibilisation aux violences basées sur le genre. De plus, il a souligné que les dirigeants du pays étaient préoccupés par le problème de la violence de genre. Le Ouaddaï a été choisi par l'ONG La Voix de la Femme pour accueillir la sixième édition de cette campagne, car la province est confrontée à des problèmes tels que les viols, la violence domestique, physique et morale, malgré les nombreux efforts du gouvernement pour y remédier.



Il convient de souligner que l'équipe Arc-en-ciel a gagné la Super Coupe Orange Day avec un score de zéro buts.