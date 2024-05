Tchad : Le projet FORMANUT financé par l'UE fait don d'un véhicule pour stimuler les programmes de nutrition

Lors de la remise du véhicule, le directeur s'est montré très ému par cet appui généreux. Au nom du Ministre de la Santé Publique et de la Prévention, il a exprimé toute sa gratitude envers l'Union européenne qui n'a cessé d'accompagner le département de la santé à travers son programme dédié à la nutrition.



Le Professeur Béchir Mahamat, en tant que directeur bénéficiaire du véhicule, a assuré que ce moyen roulant sera utilisé spécifiquement dans le domaine de la nutrition afin d'améliorer les actions de lutte contre la malnutrition. Cette nouvelle acquisition permettra une meilleure mobilité et un suivi plus efficace des activités liées à la nutrition sur le terrain.



Le Projet FORMANUT, soutenu par l'Union européenne, a pour objectif principal de renforcer les capacités des partenaires gouvernementaux dans le domaine de la nutrition. Il vise à améliorer les compétences et les connaissances des acteurs clés impliqués dans la lutte contre la malnutrition, ainsi que d'assurer une meilleure coordination des efforts entre tous les acteurs concernés.



Cet appui financier et logistique délivré par l'Union européenne démontre son engagement continu envers le ministère de la Santé Publique et de la Prévention pour faire face aux défis liés à la nutrition. Grâce à ce partenariat solide, il sera possible d'intensifier les actions entreprises pour lutter contre la malnutrition et améliorer l'état nutritionnel de toute la population.