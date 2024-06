Tchad : Les réseaux sociaux sont-ils devenus un refuge pour la perversité ?

De ce fait, les réseaux sociaux ont un impact positif majeur sur la manière dont nous consommons les informations quotidiennes. Malheureusement ces mêmes réseaux sociaux sont en passent de perdre leur vocation première : celle de communiquer, d'informer, et d'éduquer, pour faire place à des perversités dépassant l'entendement.



Jadis connu par ses qualités conservatrices, et son respect pour les mœurs, la société tchadienne perd progressivement cette qualité, et adopte une attitude qui heurte la sensibilité collective, et cette attitude se banalise de jour en jour, au grand d'âmes de nos vieillards qui ne se reconnaissent plus dans cette perversité galopante.



Sinon, comment comprendre ? Des jeunes, filles tout comme garçons, à fleur de l'âge, à qui, la destinée du pays leur serait confier à l'avenir pour diriger tout un peuple, inondent les réseaux sociaux avec des vidéos et images sextap immondes qui ne reflètent pas nos us et coutumes ?



Pire encore, comment comprendre ? Des grands commis de l'État, serviteurs de la nation, se permettent de fouler au pied, l'image de leur responsabilité, qui plus est des pères et des mères de familles, en s'adonnant à de telles pratiques perverses ? qui avilissent même les fonctions dont ils sont en chargent.



Face à ces pratiques odieuses, qui prend de plus en plus de l'ampleur, les autorités compétentes, et les leaders religieux sont interpellés, en vue de recadrer la vie en société, pour éviter de tels spectacles malheureux, afin de redonner au service public sa dignité. Faute de quoi, la colère de Dieu tombera sur nous.