Tchad : ONUSIDA outille les journalistes sur la bonne communication autour du VIH/Sida

L'atelier a pour objectif de renforcer les capacités des journalistes sur les généralités du VIH, les enjeux de la réponse ainsi que l'environnement légal, juridique et social dans la lutte contre le Sida, obtenir l'engagement des médias et les homme de la communication afin d'accompagner le pays dans l'atteinte des objectifs d'élimination du Sida à l'horizon 2030.



"Si ceux qui diffusent les informations ne sont pas au même niveau d'informations que ceux qui veulent qu'on diffuse les informations, les choses ne vont pas changer", explique Ouattara Yafflo, directeur-pays d'ONUSIDA.



"Cet atelier vous permettra d'avoir des informations en tant que média pour contribuer à la lutte contre le VIH, en apportant les bonnes informations", rassure-t-il.



À la fin de la formation, les récipiendaires ont fait quelques recommandations à l'ONUSIDA pour mieux mettre en œuvre et maîtriser les dispositifs communicationnels en lien avec les VIH/Sida.