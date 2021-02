Tchad : Pr. Choua Ouchemi fait le point sur la situation épidémiologique

Pr. Choua Ouchemi a relevé qu'en ce qui concerne les foyers de ces derniers jours, à N'Djamena, il est constaté que "pratiquement tous les quartiers de N'Djamena sont touchés. Tous les quartiers sont concernés".



Le nombre absolu des cas a diminué. Toutefois, le nombre de cas qui arrive à l'hôpital avec des symptômes a augmenté. "Nous trouvons durant les deux dernières semaines, beaucoup plus de personnes qui arrivent à l'hôpital avec des symptômes (fièvre, toux, douleurs articulaires, fatigue)", selon le coordonnateur national de riposte sanitaire.



Le nombre de patients positifs qui ont des maladies associées a également augmenté. "Nous avons à faire à des malades qui ont trainé dans différentes structures, continué à prendre des médicaments à la maison. Ils arrivent dans les hôpitaux quand ils n'en peuvent plus. C'est quelque chose qu'il faut déplorer", indique Pr. Choua Ouchemi.



Plusieurs foyers actifs sont recensés en province : Guéra (45), Lac (39), Batha, Mayo Kebbi Ouest, quatre cas dans le Ouaddaï, Kanem et Sila, et un cas dans le Logone Occidental. D'après Pr. Choua Ouchemi, généralement, ce sont des personnes de N'Djamena qui ont été en contact avec leurs familles au niveau de ces provinces.