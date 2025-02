Tchad - RDC : Le Maréchal Deby exprime ses préoccupations concernant la situation sécuritaire en RDC

"Suite au développement préoccupant de la situation en République Démocratique du Congo, je voudrais exprimer la solidarité, la compassion et le soutien de la République du Tchad envers la RDC, son peuple, son gouvernement et son Président, mon frère Félix Tshisekedi."



Appel au Respect de l'Intégrité Territoriale

Préserver la paix et la sécurité en RDC

Protéger une population qui a longtemps souffert de la guerre

Faire respecter les lois internationales relatives à la paix et à la sécurité

Lors de sa déclaration, il a affirmé :Le Président Déby a également appelé au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Il a souligné l'importance d'une action concertée des organisations sous-régionales, régionales et internationales, notamment l'ONU et l'UA, pour :Cette déclaration témoigne de l'engagement du Tchad à soutenir ses voisins dans des moments de crise et à promouvoir la stabilité dans la région.