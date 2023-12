Tchad : Recrutement d'un Consultant individuel pour l'évaluation à mi-parcours du PROLAC-TD

Évaluer l'ODP, sa pertinence et sa probabilité de réalisation compte tenu des nouvelles circonstances (y compris le contexte national et sectoriel), les risques et les progrès. Plus particulièrement évaluer le progrès du projet vers l'atteinte des cibles finales de chaque indicateur ODP ;

Évaluer la conception du projet et identifier les ajustements potentiels en tenant compte de l'adéquation, entre autres, du lien entre l'ODP et les activités, cadre de résultats, modalités de mise en oeuvre, et mesures de renforcement des capacités ;

Réévaluer la justification économique du projet à travers d'une actualisation de l'analyse coûts-bénéfices du projet. Identifier les principaux facteurs positifs et négatifs affectant la mise en oeuvre et en déduire les leçons apprises ;

Réévaluer les risques du projet, mettre à jour les notations et identifier de nouvelles mesures de gestion des risques nécessaires, etc.

[email protected] ou yang.joel@prolac-td, Tél : (+235) 66.25.20.01 / 95.68.49.60.



Les termes de référence pour la revue à mi-parcours seront obtenus à la Coordination Nationale du PROLAC-TD

Dans le cadre d'un, le Projet de Redressement et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC-TD), recrute un Consultant Individuel aux fins d'une évaluation à mi-parcours du Projet.L'objectif général de cette mission est d'évaluer et de déterminer le niveau de progrès dans la réalisation des objectifs du projet, d'identifier les actions correctives stratégiques et de formuler des recommandations pertinentes pour la seconde phase du projet en vue d'atteindre son objectif.De façon spécifique, la mission d'évaluation à mi-parcours consistera à :