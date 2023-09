Tchad : Recrutement d'un Spécialiste en Système d'Information à la CEP-SNE (Projet PASET)

Le Gouvernement du Tchad a reçu un Don du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet d'Appui au Secteur de l'Energie Electrique au Tchad (PASET), et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Don pour financer le contrat d'un Consultant individuel, Spécialiste en Système d'Information à la CEP-SNE pour appuyer la mise en oeuvre des activités du PASET.



Les services prévus au titre de ce contrat comprennent de manière globale la conception et la sécurisation de l'architecture du réseau et du système informatique de la CEP-SNE. Les termes de références donnent le détail des tâches à exécuter dans le cadre de cette mission.



Veuillez télécharger l'Annonce ci-dessous pour plus de détails :