Tchad: Rencontre entre le Ministre des Infrastructures et le Fonds Spécial de Préparation des Projets d'Infrastructures (FSPPI)

L'objectif de cette réunion était de présenter le bilan du FSPPI depuis sa création, son plan de restructuration, son plan d'action et ses perspectives. Créé il y a plus d'un an et demi pour pallier au manque d'études techniques des projets sectoriels, le FSPPI a réalisé des activités importantes et a soumis des propositions pour renforcer ses attributions et mieux remplir sa mission.



Le Dr Issa Doubragne a présenté les principaux points du plan d'action du FSPPI, qui comprend notamment les études de préfaisabilité et de faisabilité, l’actualisation des études existantes, la mobilisation des ressources financières, le renforcement des capacités institutionnelles, le Conseil juridique et réglementaire, la base de données des projets et le guichet unique des projets.



Difficultés rencontrées et orientations du Ministre

Le FSPPI rencontre certaines difficultés et incompréhensions de la part de certains ministères sectoriels. Le Ministre Aziz Mahamat Saleh a donné des orientations pour les surmonter et a réaffirmé le rôle important du FSPPI dans l'accompagnement des départements ministériels dans la faisabilité des études techniques, l'amélioration de la conception des projets bancables et leur présentation aux partenaires techniques et financiers.



Le FSPPI, un outil essentiel pour le développement des infrastructures au Tchad

Le FSPPI joue un rôle crucial dans la promotion du développement des infrastructures au Tchad. En contribuant à la préparation de projets bancables et à la mobilisation de ressources financières, le FSPPI permet de concrétiser des projets d'infrastructures structurants pour le pays. La rencontre entre le Ministre des Infrastructures et le FSPPI témoigne de l'engagement du gouvernement tchadien à renforcer les capacités du fonds et à lui donner les moyens d'accomplir pleinement sa mission.



Cette rencontre marque une étape importante dans le développement du FSPPI et ouvre la voie à une meilleure planification et une exécution plus efficace des projets d'infrastructures au Tchad.