Tchad : Une disponibilité accrue de ciments CIMAF pour répondre aux besoins du marché tchadien

CIMAF Tchad, disposant des installations de pointe et de processus rigoureusement contrôlés, fournit des produits de construction qui répondent aux normes internationales les plus strictes. CIMAF comprend l'importance de la qualité, de la disponibilité des matériaux de construction et de l’assistance technique spécialisée pour le succès de tout projet.Avec notre engagement envers l'excellence, notre système de distribution efficace et notre volonté d’assister nos clients avec dévouement, nous sommes prêts à répondre aux besoins de construction les plus exigeants à travers le pays.L’usine CIMAF Tchad est ouverte à tous les acheteurs, qu’ils soient entreprises, entrepreneurs ou particuliers. Nous invitons donc tous les intéressés à nous contacter ou à visiter notre cimenterie pour découvrir nos offres et passer commande.Fait à N’Djaména, le 15 Mai 2024: CIMAF Tchad est une filiale du Groupe CIMAF, un leader africain de la production de ciments et de matériaux de construction. Fort de son expertise et de son engagement envers l'excellence, CIMAF Tchad fournit des ciments de haute qualité et des solutions de construction innovantes pour répondre aux besoins du marché tchadien.Voir cette publication sur la page Facebook d'Alwihda en cliquant ici