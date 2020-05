Tchad : à N'Djamena, des policiers profitent du couvre-feu pour racketter

Les forces de l'ordre semblent avoir du mal à s'approprier les mesures gouvernementales ainsi que leurs exceptions, encore moins la déontologie. À N'Djamena, des policiers appartenant au commissariat d'ordre public (COP) n°4 ont investi ce jeudi soir le rond-point Adoum Tchere et se sont mis à racketter les motocyclistes, sommant chacun d'eux de payer la somme de 3000 Fcfa.Pourtant, le couvre-feu en vigueur est assorti d'exceptions, notamment pour les personnes transportant des malades dans des hôpitaux ou encore ceux qui travaillent de nuit comme les médecins.Ces rackets opérés par des policiers du COP n°4 se font au vu et au su de leurs supérieurs. Ils somment tout motocycliste immobilisé de payer avant d'espérer pouvoir repartir avec sa moto.Un policier habillé en treillis jaune, enturbanné et prétendant être leur chef, est parvenu racketter une dizaine de motocyclistes. "Vous devez payer un montant de 3000 Fcfa, au cas contraire vous viendrez récupérer la moto demain au COP n°4", lance-t-il.La moto d'un journaliste revenant de son lieu de travail a été réquisitionné par ce même policier qui a exigé un montant de 3000 Fcfa. Face au refus du journaliste, le policier lui a demandé de passer récupérer sa moto demain, au prétexte que tout journaliste est muni d'un laissez-passer. Or, ni la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel, ni le ministère de la Communication n'ont mis à la disposition de la presse des laissez-passer. Le 2 mai 2020 , le ministre de la Communication a pourtant assuré que "le gouvernement a pris des mesures nécessaires et donné des orientations claires pour qu’aucun journaliste ne soit l’objet d’une bavure policière dans le cadre de l’exercice de sa profession et plus particulièrement dans la lutte contre le coronavirus."