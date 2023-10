Tchad : actes de naissance, des personnes sans identité

Amina, mère de trois enfants, témoigne de cette réalité en expliquant : "Ce n'est pas de ma faute, après le baptême, c'est à mon mari de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l'acte de naissance. Mais comme il est très occupé, je ne connais rien de la procédure." Cependant, pour que les enfants puissent exercer leur droit à l'éducation, ils doivent posséder ce document administratif. Certains parents réussissent à négocier l'inscription de leurs enfants en maternelle ou en cours préparatoire première année (CP1) sans acte de naissance.



Selon la Convention relative aux droits de l'enfant, chaque nouveau-né doit être enregistré à sa naissance. Cela constitue un droit fondamental de l'enfant, et ce document sert de base légale pour protéger ses droits civils, politiques, sociaux, et culturels, notamment le droit à l'identité, à la citoyenneté, à l'éducation et à la santé.



Cependant, comment peut-on justifier le non-enregistrement des nouveau-nés ? Cela peut être attribué en partie à une méconnaissance de l'importance de ce document fondamental, mais cela ne saurait justifier une telle situation. Selon les dernières statistiques du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), le Tchad occupe l'avant-dernière place parmi les pays francophones en matière d'enregistrement des naissances, avec plus de 30 000 élèves qui fréquentent l'école sans certificat de naissance. Il est inacceptable que les droits des enfants soient ainsi bafoués.



Pour réduire le nombre d'enfants et d'adultes sans identité, le Tchad pourrait envisager d'adopter un système d'enregistrement à distance similaire à celui en place au Burkina Faso. Dans ce système, les sages-femmes remettent un bracelet avec un code unique et un code QR aléatoire au nouveau-né, éliminant ainsi la nécessité de démarches administratives complexes dans les communes.



L'objectif des objectifs de développement durable des Nations unies est que tous les enfants soient enregistrés d'ici 2030. Le Tchad doit prendre des mesures pour réduire le nombre élevé de personnes sans identité en sensibilisant les ménages sur l'importance de ce document d’identité