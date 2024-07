Tchad : afficher l'image de ses enfants sur les réseaux sociaux, une mauvaise idée

Dans une nouvelle tendance, il est récurrent de voir des parents publier sur les réseaux sociaux des photos de leurs enfants, prises lors d’événements, notamment les anniversaires, les cérémonies de mariage, de baptême ou des rencontres familiales.



En effet, cette pratique expose les enfants à divers dangers, en négligeant la question du droit à l'image, et de la protection de la vie familiale. Cependant, dans cette société hautement numérisée, le respect de la vie privée et des données familiales, surtout l'image de son enfant, doit être sérieusement protégé et conservé avec beaucoup de précaution.



Mais force est de constater que par ignorance ou par plaisir, ces parents rendent publiques les photos de leurs enfants, les exposant à divers risques. Notamment, l'image peut être détournée par des internautes malintentionnés.



Bien que beaucoup de journalistes soient formés sur la question du droit à l'image des enfants, tout porte à croire que cette pratique continue de se répandre. Cependant, beaucoup de parents ne comprennent pas que le virtuel n’est pas un cadre restreint.



Selon Ndilbé Christelle, « on trouve du plaisir à partager les images de nos enfants avec nos proches, surtout lors des événements tels que les fêtes de fin d'année et les anniversaires ». Malheureusement, ces images sont publiées sur une toile mondiale regroupant un monde cosmopolite, et non un cadre familial.



Contrairement à Zara Mahamat, étudiante en L2 à la faculté des sciences de l'éducation, qui souligne que c'est par ignorance que beaucoup de parents publient l'image de leurs enfants sur les réseaux sociaux, « n’importe qui peut accéder en ligne à de nombreuses informations concernant votre enfant.



Les photos peuvent être récupérées et détournées de leur usage initial, ceci échappe à beaucoup de parents qui pensent simplement faire la publicité de l'image de leur enfant ». Il est donc important d'apprendre aux parents les bonnes pratiques à adopter, pour protéger leurs enfants.



Il est conseillé d’utiliser les canaux de messagerie comme WhatsApp et Viber, pour envoyer en privé les photos des enfants aux membres de la famille, amis et connaissances, sans les exposer sur les réseaux sociaux. Autrement, si un parent tient à publier les photos de son enfant, il serait important de faire en sorte que le visage de ce dernier ne soit pas clairement identifiable.



En tout cas, il n'est pas nécessaire de tirer la sonnette d'alarme, au vu des mauvaises pratiques qui se répandent sur les réseaux sociaux. Au Tchad, la toile est très mal utilisée, surtout par une jeunesse qui ne maîtrise pas l'utilité des réseaux sociaux en dehors de publier des images encombrantes. Prévenir vaut mieux que de dire, "si j'avais su".