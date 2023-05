Tchad : conflit sanglant dans la Nya Pende, arrestation d'un complice présumé

La Brigade de la sous-préfecture de Bekan a appréhendé un commerçant présumé complice dans le conflit sanglant qui a éclaté dans le département de la Nya Pende. Cette violente altercation a fait 20 morts et plusieurs blessés dans les villages Ndonh et Donakassa, situés dans le canton Bekan.



Selon les informations recueillies dans les villages touchés, les sources de ce conflit sont multiples. Certaines populations mentionnent l'assassinat d'un grand commerçant nommé Alhadji Abayin Ammar et de son compagnon sur le sol de la République centrafricaine, tandis que d'autres évoquent l'enlèvement et l'exécution d'un berger le 7 mai 2023. D'autres sources encore indiquent que des autorités départementales se sont implantées dans cette zone de tension. Le 8 mai 2023, des hommes inconnus lourdement armés à bord de motos et de chevaux, venus de la ville de Gore, ont attaqué les villages du canton Bekan. Ce groupe de massacreurs s'est organisé en deux groupes distincts : le premier pour massacrer les paisibles citoyens à l'aide d'armes, de machettes et de flèches, le deuxième pour s'emparer des biens, notamment en enlevant les boeufs d'attelage des villageois.



Après avoir été informé de la situation, le préfet du département de la Nya Pende a mobilisé les différents corps pour se rendre sur place avant l'arrivée du gouverneur de la province du Logone Oriental.



Selon les enquêtes ouvertes par le tribunal de grande instance de Gore le 12 mai 2023, un commerçant résidant dans le village de Berakoro, situé à 1 km de Ndonh, aurait été impliqué en tant que complice dans l'attaque des villages ayant causé la mort de plusieurs personnes. D'après l'enquête, ce commerçant aurait plié bagage pour quitter le village à bord de quatre motos le 7 mai 2023. L'attaque aurait eu lieu le lendemain matin, aux environs de 5 heures. Les femmes et l'enfant d'un défunt tué par ce commerçant l'auraient identifié comme étant un des assaillants.



Ce présumé complice a été identifié dans le groupe des assaillants par des femmes et l'enfant d'un homme tué par ce commerçant. Il est actuellement en garde à vue à la police judiciaire de Gore pour être interrogé sur sa participation à l'attaque et pour enquêter sur la présence éventuelle d'autres complices ou commanditaires.



Suite à l'attaque, les populations des villages touchés ont fui les violences et se sont réfugiées en République centrafricaine.