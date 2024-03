Tchad : d'importantes nominations à l'ADETIC

Par décret N°0196/PT/PM/MTEN/2024 du 06 mars 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC) :



DIRECTION GÉNÉRALE

Directeur général : Monsieur ADOUM DJIMET SABOUN en remplacement de Monsieur ALI SIDICK ADAM, appelé à d'autres fonctions.

Directeur général adjoint : Monsieur ABDRAMANE TOM HAMIT, maintenu.



DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION

Directeur : Dr. ZAKI SABIT, maintenu.



DIRECTION DU SERVICE UNIVERSEL ET DU SUIVI DES TRAVAUX

Directrice : Mme KHADIDJA HARSOU ABBAS en remplacement de Monsieur AMINE TEBDER JOSUE, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION DES NOMS DE DOMAINES ET DES ADRESSES IP

Directrice : Madame TOMBOYE IBRAHIM MAHAMAT, maintenue.



DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DES TIC

Directeur : Monsieur KELO ERKOUMA ABINAKOU en remplacement de Monsieur ABATCHA ALI MOUSSA, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Directeur : Monsieur MAHAMAT YOUSSOUF, en remplacement de Monsieur MAHAMAT ABDELKERIM.



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Directrice : Madame DEBORA DOKHONMO en remplacement de Madame HAPSITA DJIBRINE ASSALI, appelée à d'autres fonctions.



DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Directrice : Madame ZARA JEANNETTE SIDICK en remplacement de Dr. OUSMANE KOUDANGBE HOUZIBE, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INTERNATIONALES

Directeur : Monsieur HISSEIN ISSA ROZI en remplacement de Monsieur SEID AGGREY, appelé à d'autres fonctions.