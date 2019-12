Tchad : débat sur la communication dans la gestion des conflits à Ati

Dans le cadre de ses activités, l'église adventiste du 7ème jour a organisé mardi après midi une causerie éducative sur les thèmes : "la communication dans la gestion des conflits" et "amour et pardon, socle de développement", en présence des autorités administratives, civiles et militaires.



Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, s'est félicité de la tenue de l'activité qui vient à point nommé car la causerie-débat socio-éducative amène les populations à se rapprocher de la fraternité, l'amour et le pardon.



Pour le préfet du département de Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, le brassage entre les populations, l'instauration de la sécurité, la cohabitation pacifique et la consolidation de la paix sont des éléments importants de tout développement socio-économique durable. "C'est pour quoi le Gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance de son excellence Idriss Déby Itno, président de la République, accorde une place de choix à la recherche de la paix et de la sécurité dans son programme d'action et ce, au-delà de nos frontières", a indiqué le préfet.



Le préfet a rappelé que toute la population d'Ati s'est retrouvée le 2 décembre dernier pour la prière pour la paix au Tchad.



Elle a encouragé de telles initiatives autour desquelles on chercher à consolider la paix et la sécurité. Fatimé Boukar Kosseï a invité à une réflexion minutieuse et responsable autour de ce thème pour que la province mette fin à ses conflits intercommunautaires récurrents et se tourne résolument vers le développement durable.