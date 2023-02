Tchad : démenti des autorités sur les rumeurs de privatisation du système de santé

Le ministère de la Santé du Tchad a répondu aux rumeurs de privatisation du système de santé, suite à une convention signée avec la société Nikéta.



Le directeur de la Législation, du Contentieux et de la Réglementation, Korta Tchaknone Blaise, a clarifié que des personnes mal informées ont propagé des informations erronées sans dire avec précision leur mobile réel.



Selon Blaise, les politiques nationales de santé, le plan de développement sanitaire et les résolutions des grandes assises donnent plein pouvoir aux autorités sanitaires de négocier et signer des conventions avec des partenaires publics et privés, si elles sont bénéfiques pour la population.



La convention signée avec la société Nikéta est l'exemple même d'une collaboration bénéfique pour la population. La légalité et la conformité de la convention ont été vérifiées et transmises à la direction de la Législation avant d'être signées.



La convention-cadre générale a été signée en premier, suivie des conventions spécifiques dans les provinces du Batha, du Logone Oriental, du Mayo Kebbi Est et N'Djamena. Le ministère de la Santé a déjà signé plusieurs conventions de partenariat gagnant-gagnant qui ont amélioré les indicateurs de santé de façon significative.



En marge de la dernière Assemblée Mondiale de la Santé, tenue à Genève en mai 2022, les partenaires techniques et financiers tels que l'OMS, GAVI, le Fonds Mondial, les fondations Bill, Melinda Gate et Aliko Dangoté, ont félicité et encouragé le Tchad pour ses efforts et engagement en faveur du bien-être de la population.