Tchad : des coureurs du monde entier pour un marathon en plein désert

Le coordinateur national de l’Office de la Promotion du Tourisme (ONPTA), Hassan Rozi Teguili a animé ce jeudi le 25 janvier 2017, au Radisson Bleu Hôtel, en presence du représentant de Treg, Philippe Alaire, un point de presse pour annoncer la tenue de la 4ème édition d’un marathon. Le marathon « Treg » aura lieu le 3 février à Fada.



Cette 4ème édition de Treg qui est un marathon en plein désert, est une idée de longue haleine. Ce marathon est considéré comme l’une des activités phares pour la viabilité de la destination tchadienne à l’échelle internationale.



L’objectif est également de mettre en place toutes les facilités nécessaires pour l’augmentation des visiteurs étrangers au Tchad, notamment à travers l’obtention de visa. Il s’agit également de solliciter des pays amis du Tchad à participer au retrait du pays de Toumaï de la liste rouge des zones déconseillées à visiter.



La 4ème édition de Treg est une activité qui verra la participation de 47 athlètes, et un total de 70 participants dont 3 japonais, 1 argentin, 1 catalan et des athlètes français.



Le coordinateur de l’Office National de la Promotion du Tourisme (ONPTA), Hassan Rozi Teguili indique que tous les participants issus de différentes nationalités sont considérés comme des ambassadeurs du tourisme tchadien auprès de leur pays respectif.



Quant à l’impact économique de cette activité, celle-ci va engendrer plus de 20 millions Francs CFA de retombées au sein de la population locale.



La première édition du Treg avait vu la participation de 20 coureurs tandis que 37 avaient pris part à la deuxième édition, et 70 à la troisième édition.