Tchad : des districts sanitaires formés en analyse et interprétation de données à l'Est

Le délégué sanitaire provincial du ouaddaï, Dr. Abdel-mamout Chéne, a procédé lundi matin au centre de connaissance d'Abéché, au lancement des travaux de formation des équipes cadres de la délégation et des districts sanitaires du Ouaddaï.



Cet atelier de formation de trois jours sur l'analyse et l'interprétation des données, regroupe une vingtaine de participants venus de quatre districts sanitaires.



Cette formation est organisée par le ministère de la Santé publique, en collaboration avec Expertise France.



Le directeur de la statistique sanitaire, de la recherche et de la planification du ministère de la Santé publique, Dr. Ismaël Bahar Bachar, a affirmé qu'à travers cet atelier, son département ministériel veut disposer d'un ensemble optimal d'outils et de compétences pour analyser et synthétiser les données des établissements de santé, et produire les meilleurs statistiques possibles avec des pistes d'audit bien documentées.



Le délégué sanitaire a relevé que l'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des membres des équipes cadres aux techniques d'analyses et d'interprétation des données d'une part, et d'amener les participants à produire des statistiques, des graphiques, des tableaux de bord et des rapports spéciaux, d'autre part.



Il a invité les participants à être assidus à cette formation et à contribuer efficacement aux échanges pour la réussite des travaux.