Tchad : distribution de vivres et de non-vivres aux vulnérables et orphelins à Goz-Beïda

L'Association Foudda Lelkher, sous la direction de sa présidente Fatime Alkhassim Mahamat, a organisé une activité de distribution de kits de vivres et de non-vivres aux personnes vulnérables et aux orphelins, ce vendredi 6 septembre 2024, à Goz-Beïda, chef-lieu de la province du Sila. Cette action s'est déroulée en présence du coordinateur du CNJT de la section du Sila, Soumaïn Ahmat M'bodou, et du président de l'Union des Étudiants du Sila.



Cette initiative a permis de mieux comprendre la réalité quotidienne de la population locale et de créer un contact direct avec ceux qui sont dans le besoin. La présidente de l'association a souligné que cette action vise à allier l'utile à l'agréable en apportant une aide concrète à ceux qui en ont besoin.