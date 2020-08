Tchad : en 60 ans, la population a augmenté de plus de 400%

Le Tchad comptait environ 3.001.609 d'habitants en 1960, l'année de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Le dernier recensement de 2018 porte ce chiffre à 15.477.751 d'habitants. Soit une hausse de plus de 416%, près de 60 ans après l'indépendance.



N'Djamena est la zone la plus peuplée avec 1,5 million d'habitants, suivi du Logone Oriental avec 1,082.404 million d'habitants puis du Mayo Kebbi Est avec 1.067.875 million d'habitants.



Les femmes et les jeunes de moins de 15 ans restent majoritaires avec une proportion de 50,6%.



Les projections de l'INSEED prévoient une estimation de plus de 23 millions d'habitants d'ici 2030 avec 11,5 millions d'hommes et 11,4 millions de femmes. Ce chiffre pourrait presque doubler d'ici 2050.



La taille moyenne des ménages est de 5,3. Quant au taux d’urbanisation, il demeure faible et se situe à 21,9%. L’âge moyen de la population est de 19,7 ans alors que l’âge médian est de 14,8 ans. Le pourcentage des femmes âgées de 15-49 ans passe de 43% en 2009 (22% de la population totale) à 48% (24% de la population totale) en 2050.