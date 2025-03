Tchad : fausse couche, une situation préoccupante

La fausse couche, également appelée perte précoce de grossesse, est un phénomène qui prend de l'ampleur au Tchad. Il s'agit de l'interruption spontanée d'une grossesse avant la 10ème ou la 15ème semaine.



Selon les estimations, environ 10 à 20 % des grossesses se terminent par une fausse couche, un chiffre qui pourrait être sous-estimé en raison des cas précoces non détectés.



Certaines fausses couches sont dues à des causes naturelles : Anomalies génétiques du fœtus, empêchant son développement normal ; maladies maternelles : diabète mal contrôlé, troubles hormonaux, maladies auto-immunes, infections : exposition à des substances toxiques : consommation d’alcool, de tabac ou de drogues. Malformations utérines : présence de lésions ou de polypes affectant la grossesse : stress intense et âge maternel avancé : le risque augmente chez les femmes de plus de 30 ou 35 ans.



D’autres facteurs, provoqués par des interventions humaines, peuvent également entraîner une fausse couche : - Efforts physiques excessifs pendant la grossesse. - Prise de certains médicaments dangereux pour la grossesse, notamment les quinines utilisées contre le paludisme. - Consommation de certains aliments à risque, comme le miel, qui pourrait affecter le développement embryonnaire. - Absence de suivi médical, certaines femmes hésitant à consulter un médecin pendant leur grossesse.



Yankemadji Clara, une jeune femme résidant au quartier Emtoukoui, raconte avoir subi une fausse couche après la prise de quinine. Selon son témoignage, elle s’était rendue à l’hôpital après un malaise. Après un test de paludisme, la sage-femme lui a administré une injection d’Analgin, suivie d’un traitement à base de quinine. Or, elle ignorait qu’elle était enceinte de cinq semaines, ce qui aurait provoqué la perte de sa grossesse.



Les principaux symptômes d’une fausse couche incluent : Saignements vaginaux, légers ou abondants ; douleurs abdominales et crampes intenses. Il est essentiel de consulter un médecin dès l’apparition de ces signes afin d’évaluer la situation. Une échographie et des analyses sanguines permettront de déterminer si la grossesse est toujours viable ou si une fausse couche s’est produite.



Prévention et accompagnement

Pour limiter les risques, il est recommandé de : éviter le stress et les efforts physiques intenses ; avoir un suivi médical régulier dès le début de la grossesse ; bénéficier d’un soutien psychologique après une fausse couche ; attendre un certain délai avant une nouvelle grossesse (3 mois, 9 mois ou un an) afin de prévenir toute complication future.



Enfin, après une fausse couche, un suivi médical est primordial pour éviter d’éventuelles infections ou complications qui pourraient compromettre une future grossesse.