Tchad : fin de la session budgétaire 2020 à Ati

La session budgétaire 2020 de la commune d'Ati a pris fin ce mercredi soir dans la grande salle de réunion de la commune. La cérémonie a été présidé par le secrétaire général du département de Batha Ouest, Hissein Palet.



Hissein Palet a exhorté l'équipe municipal à redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources afin d'atteindre les objectifs pour l'exercice 2020.



La présentation de la synthèse des traveaux et les recommandations ont bouclé les travaux de la session budgétaire 2020.



Très ravie du climat de sagesse et de bonne volonté des conseillers et des techniciens, le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a demandé leur soutien pendant la période de l'exercice 2020 pour relever les défis et répondre aux besoins de la population de la ville d'Ati.