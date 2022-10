Tchad : l’échec de la politique de l’emploi, une opportunité entrepreneuriale ?

L’échec de l’État en matière d’emploi est une opportunité pour l’entrepreneuriat. En effet, le développement d'un pays passe par le secteur privé.



Ainsi, les jeunes entrepreneurs ambitieux doivent glaner là où l'État a échoué. Car, ce sont des opportunités d'emploi et d’embauche. Le constat sur le terrain permet d'affirmer cela au Tchad. Que doit-on faire, lorsque les diplômés sans emploi arrivent en masse sur le marché de l'emploi ? L'État tchadien fait face à l'épineuse situation qu’est le chômage des jeunes.



Et c'est une équation difficile à résoudre. Pourtant, il existe de la main d'œuvre qualifiée qui se retrouve au chômage. Cependant, l'État qui devrait donner du travail à ses citoyens, est malheureusement dans une incapacité notoire, avec un échec dans l'agriculture, l'élevage, la santé, l'éducation, l'électricité, l'industrie, l'assainissement, etc... Les manifestations des jeunes diplômés sans emploi, dans la capitale et en province, réclamant leur intégration à la fonction publique, est une perte de temps.



On se rend compte que même les écoles professionnelles se retrouvent dans le bateau. Alors, là où le gouvernement a échoué, l’entrepreneuriat est une opportunité. Les jeunes, diplômés sans emploi doivent transformer ces échecs gouvernementaux, afin de créer de l'emploi. Il va falloir se mettre en groupe, créer des associations pour travailler dans des domaines précis, tels que : l'énergie, la gestion des ordures ménagères, la gestion des eaux pluviales (construction des canaux d'évacuation), la construction des logements sociaux et le maraîchage.



Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement ?

Dans le domaine de l'énergie par exemple, une association des jeunes peut mettre sur place, dans un arrondissement, un champ à panneaux solaires pour électrifier le secteur. La question d'énergie est récurrente au Tchad, pourtant le soleil est gratuit et inexploité.



Ce domaine est prometteur, s'il y a un sérieux engagement des entrepreneurs ambitieux. Il y a plusieurs domaines d'activités comme celui-là, où de l'emploi peut être créé pour réduire le chômage des jeunes diplômés au Tchad. Et depuis l’indépendance, l'État n’a pas toujours répondu aux attentes des populations.



Le salut de ces dernières ne viendra pas nécessairement de l'État. C'est bien entendu le secteur privé qui emmène une nation vers une mutation durable. Que les jeunes entrepreneurs ambitieux se constituent en associations et groupements, comme le font les femmes rurales, pour créer des emplois. C'est sur cette lancée que le Tchad se hissera un jour parmi les pays émergents.