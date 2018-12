Tchad : l'outil internet pour l'autonomisation des femmes

L'Internet society Chad Chapter, en collaboration avec le ministère des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), a organisé le 27 décembre à N'Djamena une journée d'éducation à l'internet afin de promouvoir l'autonomisation et l'émancipation des femmes dans le secteur des TIC.



La ministre des Postes et des NTIC, Alix Naimbaye Ndolondji ainsi qu'une représentante de la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance, et de la Solidarité nationale, ont pris part à la cérémonie d'ouverture.



La représentante de la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance, et de la Solidarité nationale, Appoline Gani a relevé que "le monde de demain ne se ferra pas sans les femmes". Selon elle, "il est difficile d'encourager davantage les femmes à s'exprimer dans la sphère publique. Cette situation fait que les femmes participent moins aux discussions en ligne, que ce soit pour défendre les causes qui leur tiennent à coeur ou pour donner leur point de vue "



La ministre en charge des TIC, Alix Naimbaye Ndolondji souhaite que les femmes soient plus formées dans le domaine des NTIC. "Au regard du développement exponentiel de la criminalité, il convient d'encadrer l'utilisation de l'internet, d'inculquer aux apprenantes toutes les techniques et astuces de protection afin de les mettre à l'abri des criminels. J'ose croire qu'à l'issue de cette journée, toutes les participantes seront bien outillées pour utiliser sereinement l'internet et les TIC de manière générale, pour apprendre, se cultiver, développer les activités génératrices et s'informer", a précisé Alix Naimbaye Ndolondji.



La journée a permis aux participantes d'acquérir des connaissances essentielles et de maitriser l'utilisation d'Internet.