Tchad : la Nya célèbre la promotion du général de brigade Youssouf Oumar Barh

Ce 12 juillet 2023, la compagnie de la gendarmerie nationale de la Nya a été le théâtre d'une cérémonie marquante : le port du grade de général de brigade. Présidée par le commandant de la zone de défense n°5, en présence du secrétaire général de la province du Logone Oriental, cet événement a été un moment de reconnaissance et d'hommage à l'égard du bénéficiaire, Youssouf Oumar Barh.



La cérémonie a débuté par la lecture du décret d'élévation et d'application, effectuée par le lieutenant Nanhinguebaye Romain, qui occupe également le poste de commandant de compagnie adjoint de la Nya. Le comportement exemplaire du bénéficiaire a suscité l'admiration du secrétaire général de la province du Logone Oriental, Ngana Djekila, présent lors de l'événement.



A cette occasion, il a encouragé les autres fonctionnaires civils et militaires à suivre l'exemple de Youssouf Oumar Barh, afin d'agrandir la famille des hommes exemplaires au sein des institutions. Fier de son élévation au rang supérieur, symbolisé par l'obtention de deux étoiles, le général de brigade Youssouf Oumar Barh a dédié ce grade à la population de la Nya.



Lors de la remise du nouveau grade, le général de brigade Abdoulaye Tissero Erdi, également commandant de la zone de défense n°5, a procédé au dépouillement du galon de colonel du récipiendaire, avant de lui conférer celui de général. Cette action a été saluée par les applaudissements de l'assistance et des détonations d'armes.



La cérémonie a marqué un moment important dans la carrière de Youssouf Oumar Barh, illustrant sa progression et son engagement envers la sécurité et la protection de la population de la Nya.