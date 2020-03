Tchad : la Russie offre une généreuse contribution au PAM pour appuyer une alimentation scolaire durable

N’DJAMENA – Le gouvernement russe, à travers son ambassade, a contribué aux activités d’alimentation scolaire soutenues par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) au Tchad, à hauteur de 742 tonnes de farine de blé grâce à une donation de plus de 600 millions de francs CFA (un million de dollars américains).



Dans ce pays, près de la moitié des jeunes ne sont jamais allés à l’école et près de 35% d’élèves ne finissent pas le niveau primaire. Le PAM apporte une assistance technique au Ministère de l’éducation, aux autorités scolaires régionales et locales, aux écoles et aux communautés en fournissant des repas scolaires pour encourager l’assiduité.



Lors d’une cérémonie qui se déroulera au siège du PAM à N’Djaména le 11 mars, cet appui sera mentionné. La contribution russe a permis au PAM de cibler 57 851 élèves dans les provinces du Guéra, du Batha et du Kanem. Cela en diversifiant les repas scolaires produits et préparés localement.



Dans ces provinces, la communauté s’attèle à renforcer l’alimentation des enfants. Il a été mis en œuvre dans les écoles un programme d’alimentation scolaire qui relie la production à la préparation d’aliments frais servis pendant les repas. Cela permettant ainsi de placer les centres éducatifs au cœur du développement local. La farine de blé achetée avec la contribution russe est utilisée pour préparer des pâtes cuisinées aux élèves.