Tchad : prise de contact entre le délégué général et les élus locaux du Salamat

Dans le cadre de sa série de rencontres, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, a tenu hier, 2 juillet 2025, une réunion de prise de contact avec les conseillers provinciaux et municipaux. Cette rencontre, organisée à cette occasion, s’est déroulée dans la salle de réunion du gouvernorat.



Il s’agissait de la première réunion officielle du délégué général avec les élus locaux, visant à établir un premier contact, s’imprégner des réalités du terrain et appréhender la situation générale de la province du Salamat, une région longtemps marquée par le sous-développement.



Au cours des échanges, le général Ismat Issakha Acheikh a sollicité l’appui des participants pour la mise en œuvre de son programme, axé sur le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la province. Il a souligné leur rôle indispensable dans le processus de cohésion sociale et de développement durable du Salamat.



Par ailleurs, il a rappelé que le programme dont il assure l'exécution traduit la politique du gouvernement, telle que prônée par les plus hautes autorités du pays, avec à leur tête le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Enfin, le délégué général a invité les participants à renforcer la solidarité entre eux, afin de faire progresser la province.