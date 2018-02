Tchad : la société civile appelle à une nouvelle marche, "le jeudi de la colère"

Le Collectif Tchadien des Organisations de la Société Civile (CTSOSC) composé de plusieurs organisations de la société civile et de groupes d'artistes tchadien, a appelé à la tenue d'une autre marche pacifique le jeudi 8 février 2018, a indiqué le coordinateur dudit collectif, Mahamat Nour Ibedou, lors d'un point de presse tenu à la bourse du Travail du Tchad.



Cette marche baptisée « le jeudi de la colère » vise à encourager la population à descendre massivement dans la rue pour "dire non à la gestion clanique, non à l'arbitraire érigé en système de gouvernance, non aux exactions des agents de l’ANS, des commandants de brigade et des agents des eaux et forêts dans des villes et provinces, non à l'appauvrissement programmé de la majorité et à l'enrichissement insolent et hors normes de la minorité", selon les organisateurs.