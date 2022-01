Tchad : le FACT exige un dialogue "véritable et sincère"

Le 26 octobre 2021, le FACT a remis à une délégation du comité technique spécial à Paris, "ses préalables indispensables pour apaiser la situation politique et favoriser des échanges plus sereins au pré-dialogue". À ce jour, il n'a pas eu de réponse.



Parmi les exigences du FACT figure :

- L’instauration d’un cessez-le-feu sur l’ensemble du territoire national ;

- La libération de tous les prisonniers de guerres, politiques et d’opinions ;

- L’ouverture d’une enquête conjointe pour situer les responsabilités dans la disparition des prisonniers de guerres et la traduction des coupables en justice ;

- L’arrêt définitif des répressions de toutes les manifestations pacifiques.



​Le mouvement exige un dialogue véritable et sincère qui contribuera à l’éclosion des libertés et à une stabilité durable au Tchad et dans la région, selon Kingabé Ogouzeïmi de Tapol, commissaire à la communication du mouvement qui a mené en avril 2021 l'offensive ayant conduit à la mort du président Idriss Deby.



"Nous réitérons notre engagement sincère dans ce processus de dialogue et de réconciliation nationale en cours au Tchad. Cependant, le FACT alerte les partenaires du Tchad, sur les manœuvres dilatoires du Conseil Militaire de Transition (CMT), consistant à biaiser la présente transition en évitant toutes les décisions consensuelles pour s’autoriser une nouvelle confiscation du pouvoir", affirme Kingabé Ogouzeïmi de Tapol.



"Le FACT a toujours œuvré pour le dialogue, la concorde et la résolution pacifique du conflit tchadien malgré l’absence de bonne volonté de la part du pouvoir autoritaire qui a gouverné le Tchad depuis plus de trois décennies", indique-t-il.