Tchad : le MPS appelle les citoyens à sortir massivement pour l'enrôlement biométrique

Le porte-parole et secrétaire général adjoint, chargé de la communication du MPS, Me. Jean-Bernard Padare, a appelé dimanche les concitoyens et militants à se mobilise massivement pour l'enrôlement biométrique dans le cadre de la révision du fichier électoral.



"Le MPS, soucieux du fait que tout tchadien en âge de voter, puisse être prêt à accomplir son devoir civique lors des consultations électorales à venir, invite les citoyens à sortir massivement pour se faire enregistrer auprès des différentes missions de la CENI envoyées dans les différents centres d'enrôlement prévus sur toute l'étendue du territoire national", affirme Me. Jean-Bernard Padare.



Il précise que tous les membres du Bureau politique national sont dépêchés dans les départements pour venir en appui aux Conseils départementaux, communaux, villageois et ferricks.



"Se faire recenser c'est avoir voix au chapitre sur le devenir de notre pays", précise le porte-parole du MPS.