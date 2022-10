Tchad : le calvaire des fonctionnaires retraités

Les citrons déjà pressés pour la fabrication du jus ne peuvent être déposés qu'au dépotoir. Tel est le sort réservé à ceux qui ont servi leur pays à fleur d'âge, et sont admis à faire leurs droits à la retraite.



Plus que l'histoire de la cigale et la fourmi, pour entrer en possession de leur pension, ces fonctionnaires retraités sont obligés d'être plus patients qu'un agriculteur qui attend la saison pluvieuse pour semer. Beaucoup d'entre eux sont morts dans leur patience, surtout ceux qui n'ont pas investi lorsqu’ils étaient valides.



D'autres qui n'ont pas de soutien et qui n'ont pas d’enfants pour s'occuper d'eux, regagnent les villages, dans l'espoir d’avoir la pension pour revenir en ville pour la toucher. Comme la maison des veuves manque souvent de nourriture, les retraités dans la capitale tchadienne vivent comme des « rats dans une paroisse ».



Comment peut-on oublier celui qui, au temps de sa jeunesse, a servi son pays ? Comment peut-on cotiser sans en profiter ? Autant d'interrogations sans réponses. Certains, bien qu'ils soient à la retraite, ont toujours des personnes à prendre en charge. La politique envers les retraités n'a jamais été une priorité pour le gouvernement. La retraite semble être un enfer, car les retraités ne bénéficient pas d'un morceau de comprimé.



Heureusement, chacun a son tour chez le coiffeur, dit un adage populaire. Quel sera le sort réservé à la génération des retraités à venir ? Une question que le jeune fonctionnaire doit se poser aujourd’hui. Sinon, de la même manière que ces derniers subissent cette maltraitance, ceux à venir ne seront pas épargnés.



Il est donc temps de songer à une politique, afin d'améliorer la situation des retraités. Une situation très déplorable, un tour à la caisse des retraites, pour imaginer le calvaire qui attend les fonctionnaires en service, quand ils ne seront plus aptes à travailler.