Tchad : le lycée technique commercial d'Abéché a un nouveau proviseur

Nommé par arrêté ministériel n°274 du 15 octobre 2021, Ahmat kasser Mahamat est un professeur licencié de 6ème échelon. Il a servi à plusieurs postes de responsabilité dans les établissements de l'enseignement technique du pays.



Dans son discours bilan, le proviseur sortant Ahmat Zakaria qui a passé neuf ans à la tête de cet établissement, s'est dit comblé d'avoir servi avec loyauté le LTC d'Abéché. Il a exhorté ses proches collaborateurs à garder le même élan pour aider son successeur.



L'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique de Ouara, Hassan Saleh Djamé, a salué les efforts et la rigueur du proviseur sortant, ce qui a permis au LTC de fonctionner dans des bonnes conditions. Il a demandé au nouveau proviseur d´être à la hauteur de sa tâche pour l´accomplissement de sa mission.



Pour sa part, le proviseur entrant Ahmat kasser Mahamat a rassuré l'inspecteur qu'il fera de son mieux pour conduire le LTC dans le droit chemin afin de hisser l'établissement au rang des meilleurs du Tchad.



Au nom des enseignants, Naïma Nasradine a exprimé toute sa gratitude au proviseur sortant pour le travail abattu et les réalisations au sein du LTC, honoré à plusieurs reprises par ses taux de réussite au baccalauréat.