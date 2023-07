Tchad : le manque d'engagement des élites locales, un frein au développement

Sur les 23 provinces du pays, aucune n'a fait de progrès significatifs dans tous les domaines, ce qui soulève des questions préoccupantes. Certaines régions disposent pourtant de ressources naturelles inexploitées, telles que la production de riz dans la région de Tandjilé ou des terres fertiles pour l'agriculture dans la région du Moyen-Chari. De nombreuses autres régions regorgent de richesses minières. Malgré cela, peu d'élites reviennent dans leur région d'origine avec des projets de développement, alors qu'elles sont formées dans des domaines divers qui pourraient contribuer au progrès de leur localité.



Le manque d'engagement des élites locales



Il est indéniable que les natifs de chaque région du pays connaissent mieux les problèmes et les atouts de leur localité. Cependant, force est de constater qu'aucune province ne bénéficie du soutien de ses propres élites dans le développement de ses ressources. Il est décevant de constater que les élites du Tchad ne contribuent pas activement au développement de leur région d'origine. Certaines occupent des postes de hauts cadres, mais n'ont même pas une parcelle de terre dans leur province. En comparaison avec des pays d'Afrique de l'Ouest tels que le Sénégal, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, où les élites jouent un rôle actif dans le développement de leur région d'origine, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, et bien d'autres.



Dépasser les enjeux politiques



Bien que la politique puisse avoir une influence, il est regrettable de constater le manque d'engagement des élites locales dans la construction de leur propre région. Il est important de contribuer au développement de sa localité, même si cela signifie poser une simple pierre à l'édifice.



Le manque d'engagement des élites locales constitue un obstacle majeur au développement régional au Tchad. Malgré les ressources naturelles inexploitées et les connaissances acquises dans divers domaines, les élites ne reviennent pas dans leur région d'origine pour y apporter leur contribution. Il est essentiel de changer cette mentalité et de promouvoir un engagement actif des élites dans le développement de leur localité. Le développement régional ne peut être réalisé que si les élites prennent conscience de leur rôle et contribuent activement à la croissance de leur région d'origine.