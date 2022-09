Tchad : le nouveau commandant de groupement de la GNNT du Kanem installé

Une cérémonie d'installation du nouveau commandant de groupement n°3 de la GNNT du Kanem s'est tenue ce 14 septembre 2022, à la place de l'indépendance de Mao. Elle a vu la présence de plusieurs autorités administratives, militaires, traditionnelles et aussi de la société civile. Le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, a également fait le déplacement pour cet événement.



Le nouveau commandant de groupement n°3 de la GNNT du Kanem, le colonel Abdoulaye Berdaga Deby, remplace le colonel Wassai Henry Guidam qui a passé environ un an à la tête de ce commandement. Il a été installé par le commandant de la GNNT 1er adjoint, le général Abdramane Djimi Horbo.



Le commandant de groupement sortant, Wassai Hengri Guidam, a exprimé sa reconnaissance aux officiers et sous-officiers qui ont travaillé avec lui, ainsi qu’à la population du Kanem.



La cérémonie a pris fin par un cocktail au camp de la GNNT de Mao.