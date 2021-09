Tchad : le nouveau sultan de Dar Sila a rencontré les chefs traditionnels

Le sultan de Dar Sila, Moustapha Seïd Brahim, a rencontré dimanche à Goz Beida, les chefs de canton, de tribus et les associations des jeunes et des femmes de la province de Sila. La rencontre a eu lieu au Palais du sultanat en présence du Conseil provincial des affaires islamiques.



Le sultan a demandé la collaboration de tous car "l'heure est venue de sortir du tribalisme, de la ségrégation et de vivre dans l'humanisme".



Selon Moustapha Seïd Brahim, chacun doit aider à faire avancer le Tchad.



Les chefs de canton et de tribus se sont engagés à véhiculer des messages de cohabitation pacifique, de paix, de brassage et de vivre ensemble entre les différentes communautés.