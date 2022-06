Tchad : les étudiants tchadiens de Yaoundé échangent avec deux écrivains tchadiens

Les étudiants tchadiens des universités de Yaoundé I et II, viennent d’échanger avec deux écrivains tchadiens sur la littérature.



En effet, le salon de culture et de la littérature tchadienne de l'Université de Yaoundé I a invité les écrivains tchadiens ayant représenté le Tchad au festival international du livre gabonais et des arts (FILIGA) au Gabon, pour échanger autour de la littérature tchadienne.



Le premier conférencier écrivain et poète, Dr Attié Djouid Djar Alnabi, par ailleurs vice-doyen de la faculté des lettres arts et sciences humaines de l'université Adam Barka d'Abéché, s'est entretenu avec les étudiants sur l'évolution de la littérature tchadienne, de 1960 à nos jours, ainsi que les difficultés que celle-ci rencontre au cours de son évolution.



Le citoyen du monde et partisan de la non-violence, Dr Attié Djouid n'a pas perdu de vue, pour dire aux étudiants tchadiens de s'entraider et d'être fiers de leur tricolore. Il a dédié, en terme de reconnaissance, le prix de l'engagement littéraire africain qui lui est été décerné au FILIGA.



Pour sa part, la romancière Sobdibé Kemaye a parlé de la littérature féminine, malgré qu'il n'y ait pas assez de femmes qui écrivent. Mais elle a situé la nouvelle génération qui commence à écrire, et a surtout demandé aux filles de continuer avec les études, le plus loin possible.



Le président du salon de culture et de la littérature tchadienne et le président des étudiants stagiaires au Cameroun, ont décerné une attestation de reconnaissance à chaque panéliste, pour avoir accepté d'échanger avec leurs compatriotes, avant de leur souhaité un bon retour au pays.