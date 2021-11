Tchad : les institutions de police du G5 Sahel visent plus de dynamisme

C’est le directeur général adjoint de la police nationale Sirandi Ongtoin qui a présidé la cérémonie d’ouverture.



Dans le cadre du projet de renforcement de la coopération entre les institutions de Police du G5 Sahel mis en œuvre par la GIZ (coopération allemande) et financé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, cette 6e réunion se veut un cadre d’échange et de partages d’expérience.



Le président en exercice du comité directeur, le malien Ibrahima Diakité, a salué les partenaires de la "Poli DH" (Police et Droits Humains) pour leur implication dans la promotion des droits de l’Homme.



Ibrahim Maiga de l’Institut danois des droits humains et Bbni Attaher de la GIZ ont réitéré la détermination de leurs institutions respectives à accompagner la plateforme africaine "POLI DH", surtout en identifiant les besoins réels de chaque École nationale pour plus de dynamisme. Ils ont également insisté sur la mutualisation des efforts des polices de l’espace G5 Sahel, lesquels sont confrontés aux menaces terroristes.