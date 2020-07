Tchad : les préparatifs se poursuivent pour la cérémonie d'élévation de Maréchal

N'DJAMENA - Le président du comité d'organisation de la cérémonie d'élévation du chef de l'État à la dignité de maréchal, Saleh Makki, a installé samedi au Palais de la démocratie, les membres des commissions en charge des préparatifs de l'évènement.Les commissions sont composées de plusieurs acteurs politiques, des maires des communes de N'Djamena et des représentants des forces de sécurité. L'on compte notamment la commission sécurité, pavoisement, finances ou encore embellissement."Il s'agit d'une cérémonie multidimensionnelle à caractère militaire, parlementaire et civil", a indiqué Saleh Makki.Selon lui, "au regarde de l'immensité de la tache qui vous attends, il vous appartiendra de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires en vue d'apporter un appui technique au comité, et ainsi parvenir à une parfaite organisation de cette grandiose cérémonie."Plusieurs aménagements sont prévus pour la cérémonie tandis que des billets d'invitation sont en cours d'édition.Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kadabi, a indiqué il y a une dizaine de jours , à la commission composée de 26 membres, qu'il "ne faut pas lésiner sur les moyens à mettre en oeuvre pour la réussite de cette cérémonie."La cérémonie pourrait être retransmise sur écran géant dans la capitale. Elle aura lieu le 11 août 2020 à l'Assemblée nationale.