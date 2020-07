Tchad : cérémonie d'élévation, "il ne faut pas lésiner sur les moyens à mettre en oeuvre pour la réussite"

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a donné mercredi des orientations au comité d'organisation de la cérémonie d'élévation du chef de l'État à la dignité de Maréchal pour que l'évènement "puisse véritablement répondre à l'attente du peuple tchadien."



Selon lui, "la réussite de cet évènement exceptionnel pour notre pays, dépendra dans une large mesure de (leur) capacité organisationnelle, maitrise de la gestion du temps, méthodologie, mais aussi de (leur) sens du devoir, de responsabilité et d'engagement."



Haroun Kabadi a demandé au comité de "prendre, dès à présent, toutes les dispositions pratiques nécessaires pour que les décors, la musique, la sonorisation, les images de la cérémonie, la présentation du parcours politique et militaire du récipiendaire soient véritablement agencée avec art, précision et concision."



"Il ne faut pas lésiner sur les moyens à mettre en oeuvre pour la réussite de cette cérémonie", a-t-il dit.



Haroun Kabadi a exhorté le comité à "veiller scrupuleusement à l'établissement de la liste des invités pour la mettre en conformité et en adéquation avec les capacités d'accueil de la salle retenue pour la cérémonie, de manière à éviter des impairs protocolaires."



"Nous sommes limités dans le temps. Il vous appartient de fixer un chronogramme réaliste et pragmatique pour la réalisation de toutes les activités liées à l'organisation d'une telle cérémonie", a conclu le président de l'Assemblée nationale.



La cérémonie aura lieu le 11 août 2020 à l'Assemblée nationale.