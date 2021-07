Tchad: les relations de bon voisinage existent-elles de nos jours ?

De nos jours, beaucoup de gens oublient l'existence des relations de bon voisinage.

La plupart du temps, ils ignorent dans le quartier ou la concession, qu’ils ont des voisins. Sauf en cas de malheur, ils font recours aux oubliés de la maison, en l’occurrence leurs voisins.



L'exemple le plus palpable, c’est la fuite des eaux usées pendant la saison des pluies. Les inondations peuvent être un facteur réunissant des protagonistes, qui ont gardé la distance. Mais par le biais du drainage des eaux dans les caniveaux, ils arrivent parfois à la consolidation de bon voisinage.



Parfois, c’est par la bagarre des enfants que certaines personnes font la connaissance de leurs voisins. Pourtant, avant que ne se reproduise un quelconque incident, il est tout de même recommandé de se saluer matin et soir. Mieux de les visiter, leurs rendre service, les assister en cas de malheur ou bonheur. Mais hélas ! Les faits sont têtus de nos jours.



En revanche, soyez correct, poli, attentif avec vos voisins, car vos rangs ou vos richesses ne sont pas précieux que vos voisins. Le monde d'aujourd'hui est un village planétaire et nous formons une seule famille humaine.



Il y a des gens qui négligent leurs voisins compte tenu de leur rang social. Mais en cas de nécessité urgente, ils demandent du secours.



Au finish, les voisins ont droit au respect, une réelle sympathie. Le bon sens veut que vous cohabiter ensemble, comme frère et sœur d'une même mère.

Dites aimablement ce que vous avez et soyez solidaire avec vos voisins. Car « Il n'y a pas un État stable sans une famille stable », dit un penseur.