Tchad : les valeurs de la République au centre d'un débat en marge de la fête du 11 août

Du 9 au 10 août, plusieurs participants ont pris part à des activités de réflexion à la Bibliothèque nationale , axées sur quatre thèmes : "des mémoriels de la République" ; "la dynamique du Tchad jusqu'aux Transitions" ; "l'administration et l'armée : facteur d'unité nationale" ; "la contribution des sports, de la culture, des arts et du patrimoine dans la promotion de l'unité nationale".Selon la ministre Achta Djibrine Sy, "ces différentes activités ont fait vivre la longue et éprouvante marche du peuple tchadien vers son autonomie politique. Elles nous ont rappelé l'histoire de la construction de notre République à travers l'histoire de ses premiers dirigeants en faveur des symboles unificateurs et nous ont fait ressentir les efforts consentis pour préserver l'unité et conserver la souveraineté".Ces activités ont mis en évidence les devoirs en tant que citoyens de préserver et renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale, en vue de parvenir à la formation de la nation tchadienne qui peine à l'être, a relevé la ministre.Un groupe de jeunes a remis un tableau du défunt Maréchal du Tchad à la ministre. Achta Djibrine Sy a lancé un appel à tous les tchadiens détenteurs d'objets historiques et culturels qui aimeraient marquer l'histoire du patrimoine culturelle du Tchad à suivre cet exemple.