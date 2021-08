Tchad : des activités commémoratives du 61e anniversaire de l'indépendance

Au cours de ces conférences-débats, les participants ont tout d'abord décortiqué les deux premiers points à savoir les "Mémoriels de la République" et "la dynamique du Tchad jusqu'aux Transitions".



La ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Lydie Beassemda, a rappelé que le thème de ce 61ème anniversaire de l'indépendance est "l'éducation et la jeunesse pour la promotion de la diversité ". Le thème "résonne comme le chant du cygne qui sonne le glas de la rédemption pour une introspection objective".



Selon elle, ce thème, de par sa transversalité, est axé sur la jeunesse qui constitue la majorité de la population. Elle a relevé des défis majeurs auxquels les jeunes tchadiens font face, en dépit de multiples efforts fournis par l'État. Ces défis sont entre autres : le chômage, la pauvreté et les disparités socio-économiques persistantes ; les migrations clandestines ; les difficultés d'accès à certains services sociaux de base ; l'accès à une éducation et une formation de qualité en adéquation avec les besoins de la société et des marchés de l'emploi ; la montée de la radicalisation et de l'extrémisme violent avec ses conséquences sociales, économiques, politiques, sécuritaires et religieuses ; les conflits récurrents ; la catastrophe naturelle de la pandémie de coronavirus et les vulnérabilités aux changements climatiques qui ont un impact sur la vie des générations futures.



Lydie Beassemda s'est penchée sur le caractère particulier de la commémoration de cette année, marquée par la disparition brutale du président Idriss Deby Itno. "Ce sacrifice ultime n'est pas vain mais il constitue pour les filles et fils du Tchad, un appel à une abnégation et un courage pour la sauvegarde de l'unité nationale", a-t-elle déclaré.



La ministre a affirmé que le gouvernement de transition, sous l'égide du Conseil militaire de transition, met tout en œuvre pour que cette période de transition soit une réussite dans l'amélioration des conditions sociales, politiques et économiques afin de booster le Tchad au panthéon des pays émergents.