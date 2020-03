Tchad : nominations à l'ARCEP

Le décret n°306 du 19 mars 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent à des postes de responsabilité à l’Autorité de régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP).



Direction du contrôle et inspections

Directrice : Mme. Zara Ahmed Sidick, en remplacement de Abdou Koussie Guirsi.



Direction des affaires administratives, financières et matérielles

Directeur : Abdelkerim Timan, en remplacement de Mahmoud Boubakari.