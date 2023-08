Tchad : ouverture à Mao d’un atelier sur les conflits liés aux ressources naturelles

Le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassane Jogoï a lancé officiellement ce jeudi 17 août 2023 au CLAC de Mao, l'atelier de la table ronde, axé sur le thème : « la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles », dans les provinces du Kanem et du Bahr-El-Ghazel.



C’était en présence du secrétaire général de la province du Bahr-El-Ghazel, Abba Saradingar, et des autorités administratives, militaires, traditionnelles et civiles. Cette table ronde concerne les autorités administratives des deux provinces considérées.



Les participants débattront de plusieurs thématiques pour deux jours. C'est une initiative du consortium ACF, ARDED, AIDER, OXFAM et financé par AFD.



A l’occasion du lancement les travaux, le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassane Jogoï, a souhaité la bienvenue à la délégation venue de Bahr-El-Ghazel, et a remercié le consortium pour cet atelier.



Il a ensuite demandé aux participants d'être actifs et participatifs, pour l'atteinte des objectifs visés par le consortium.