ANALYSE Tchad : pourquoi certaines jeunes filles sont attirées par des hommes mariés ?

Alwihda Info | Par Martin Higdé Ndouba - 19 Août 2023



L'attirance des jeunes filles envers des hommes mariés soulève des interrogations sur les motivations profondes qui sous-tendent ces relations. Alors que chacun est libre de vivre une histoire d'amour, le choix d'une jeune fille de s'engager avec un homme déjà marié peut susciter des débats et des réflexions. Les raisons de cette attirance complexe méritent d'être explorées de manière nuancée.

Les relations amoureuses entre individus sont influencées par une variété de facteurs personnels, sociaux et culturels. Cependant, il est important de noter que le phénomène d'attraction ne peut être généralisé, et les motivations diffèrent d'une personne à l'autre. Malgré le caractère délicat de cette question, certaines raisons émergent des discussions et des études sur le sujet.



Parmi les raisons avancées pour expliquer l'attraction des jeunes filles envers les hommes mariés, la maturité, la sagesse et la stabilité financière figurent en bonne place. Une étude a montré que ces qualités sont perçues comme des attraits majeurs chez les hommes mariés. Néanmoins, de nombreuses jeunes filles préfèrent garder le silence sur cette question délicate, ne souhaitant pas se prononcer publiquement.



Selon Natacha, étudiante à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), l'attirance des jeunes filles pour les hommes mariés peut être expliquée par un sentiment de sécurité et de protection. Elle souligne que ces jeunes filles recherchent souvent des partenaires qui présentent une certaine maturité émotionnelle et une stabilité financière. Ces qualités sont perçues comme rassurantes dans un contexte où l'incertitude peut prévaloir.



Cependant, il est essentiel de respecter la vie privée des individus et de ne pas généraliser les motivations de chacun. Chaque relation amoureuse est unique et est basée sur une multitude de facteurs personnels et contextuels. En fin de compte, le débat sur l'attraction des jeunes filles envers les hommes mariés peut nous amener à repenser nos perceptions des relations amoureuses et à reconnaître la diversité des motivations humaines.



Dans ce contexte, il est courant que les parents conseillent à leurs enfants de rechercher des relations stables sur les plans émotionnel et financier. Cela témoigne de l'importance de l'épanouissement personnel et de la sécurité dans toute relation amoureuse, indépendamment du statut matrimonial.





Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)