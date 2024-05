Tchad : quels défis pour le premier président élu de la 5ème République ?

L'élection présidentielle au Tchad, qui s'est déroulée les 05 (Nomades & Diaspora) et 06 (Sédentaires) mai 2024, revêt une importance capitale pour l'avenir du pays.



Les défis majeurs dans les domaines de l'éducation, de la santé, du développement socio-économique et des infrastructures, tels que les routes, les centres de santé et les écoles à travers tout le Tchad, mettent en lumière les enjeux cruciaux auxquels le prochain leader devra faire face.



Un domaine non des moindres à renforcer, celui de la sécurité des Tchadiens et leurs biens. Avec 10 candidats en lice, les résultats provisoires attendus pour le 21 mai prochain, seront déterminants pour l'orientation future du Tchad.



Dans un pays où l'accès à l'énergie et à l'eau potable demeure un défi majeur pour le bien-être des Tchadiennes et Tchadiens, le choix du futur président revêt une importance vitale, pour l'amélioration des conditions de vie de la population.



Plutôt que de s'engager dans des débats politiques stériles qui pourraient fragiliser le vivre-ensemble et la cohésion sociale entre les Tchadiens, il est crucial que les acteurs impliqués dans cette démarche prennent pleinement conscience de leur responsabilité en tant que leaders en privilégiant le confort et le bien-être de ses concitoyens.



Nous aspirons à ce que tous les acteurs respectent leurs engagements envers la population, ainsi qu'à l'égard de l'Agence nationale de gestion des élections (ANGE), et qu'ils accueillent les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans un climat de paix, de stabilité et de respect des principes démocratiques.



Bien entendu, les revendications légitimes des candidats se feront dans le calme, la sérénité dans le respect strict de la loi en vigueur. Il faut mentionner que le citoyen tchadien lambda se désintéresse de toute adversité politique, mais aspire simplement à la garantie d'une vie décente avec plus d'opportunités d'emploi, d'ouverture, de la paix intérieure et de cohésion sociale.



Le Tchad est notre pays et nous devons tous contribuer d'une manière ou d'une autre aider à consolider et promouvoir la paix, la stabilité et le vivre-ensemble. Il est essentiel que le futur président et le gouvernement qu'il formera, s'attaqueront efficacement aux multiples défis auxquels notre pays est confronté.



Nous espérons vivement que la maturité politique et sociétale des acteurs prévaudra sur leurs désirs personnels de pouvoir, au bénéfice des Tchadiens sur les 1 284 000 km2 du territoire national, ainsi que ceux de la diaspora, afin de nous concentrer sur le développement et la construction de notre cher et beau pays que nous chérissons tous tant, le Tchad.